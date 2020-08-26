Ученые раскрыли загадку Млечного Пути

Группа исследователей из Университета Суррея в Великобритании и Потсдамского астрофизического института в Германии объяснила парадокс галактического бара, или перемычки. Результаты исследования опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Эта загадка заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения и размера центральных областей нашей галактики — Млечного Пути.

Большая часть спиральных галактик, таких как наша, представляют собой крупную структуру звезд, в центре которой находится перемычка — большое скопление ярких звезд. На концах этой перемычки начинаются спиральные ветви галактик.

Данные о размере галактик и движении позволяют изучить их природу и понять эволюционные процессы. Однако в случае с Млечным Путем все не так однозначно. Если наблюдения за ближайшими к Солнцу звездами подталкивают ученых к выводу, что перемычка в нашей галактике небольшая и вращается с высокой скоростью, то наблюдения за центром Млечного Пути говорят об обратном.

Ученые предложили решение этой проблемы. Результаты их исследования говорят о том, что скорость и размер меняются в зависимости от расположения перемычки по отношению к спиральным рукавам. При сближении с ними она ускоряется, а рукав замедляется, однако после их "соединения" они начинают двигаться как единое целое, из-за чего скорость вращения перемычки снижается, а сама она кажется больше.