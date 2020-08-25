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Telegram добавил функцию изменения белорусского флага 

Газета.Ru 18 минут назад
Telegram добавил функцию изменения белорусского флага
Фото: Reuters
В мессенджере Telegram появилась новая функция, которая меняет белорусский красно-зеленый флаг. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Теперь пользователи могут увидеть анимированный развевающийся бело-красно-белый флаг.
Для этого необходимо в отдельном сообщении отправить существующее emoji с красно-зеленым флагом.
Бело-красно-белый флаг, который перестал быть государственным символом Белоруссии после прихода к власти президента страны Александра Лукашенко, используется участниками акций протеста.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Комментарии
Наука и техника , Александр Лукашенко
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