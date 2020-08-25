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Россия впервые разместила метеоспутник над Атлантикой 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Россия впервые разместила метеоспутник над Атлантикой
Фото: depositphotos.com
Россия впервые разместила свой метеорологический спутник "Электро-Л" размещён над Атлантическим океаном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".
Отмечается, что спутник перемещен из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Для его перевода потребовалось порядка 35 суток.
Отмечается, что в настоящее время бортовая аппаратура "Электро-Л" работает в штатном режиме.
До этого дня Россия не имела геостационарных метеоспутников, размещенных над Атлантическим океаном.
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