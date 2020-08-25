Россия впервые разместила метеоспутник над Атлантикой 

Все новости на карте

Россия впервые разместила свой метеорологический спутник "Электро-Л" размещён над Атлантическим океаном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Роскосмос".

Отмечается, что спутник перемещен из точки стояния 76 градусов восточной долготы в точку 14,5 градуса западной долготы. Для его перевода потребовалось порядка 35 суток.

Отмечается, что в настоящее время бортовая аппаратура "Электро-Л" работает в штатном режиме.

До этого дня Россия не имела геостационарных метеоспутников, размещенных над Атлантическим океаном.