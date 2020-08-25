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В России в 2020 году блокировке подверглись 30 тысяч интернет-ресурсов 

News.ru 42 минуты назад
Названо число заблокированных в РФ ресурсов
Фото: Unsplash
Свыше 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодёжи подверглись блокировке с начала 2020 года в России согласно материалам МВД, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.
Соответствующая информация была озвучена 25 августа в ходе круглого стола в Общественной палате РФ.

Только в текущем году во взаимодействии с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по материалам МВД был ограничен доступ к более чем 30 тыс. материалам интернет-ресурсов, — отметил Кравчук, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, установка запрета на негативный контент — это только полдела. Так, блокировка негативных интернет-ресурсов нередко приводит к созданию новых «зеркал». Чтобы этого не происходило, необходимо «заполнить создавшийся вакуум» и дать молодёжи что-то «интересное и увлекательное». В российском сегменте интернета следует создать такие условия, чтобы подросток кликал на сайт с тематикой АУЕ (запрещена Верховным судом РФ), а попадал на сайт-заменитель с тематикой «анти-АУЕ», подытожил Кравчук.
Верховный суд России 17 августа 2020 года признал общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией.
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Комментарии
Наука и техника , Интернет , Сергей Кравчук , Общественная палата России , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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