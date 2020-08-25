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TikTok впервые раскрыл число пользователей 

Газета.Ru 1 час назад
TikTok впервые раскрыл число пользователей
Фото: Газета.Ru
Приложение TikTok впервые раскрыло данные о количестве пользователей по всему миру, сообщает телеканал CNBC.
Так, число пользователей приложения в США за два с половиной года увеличилась на почти 800%. По данным компании, в январе 2018 года TikTok использовали 11 млн американцев, к июня 2020 года этот показатель вырос до 91 млн На данный момент в США насчитывается более 100 млн пользователей приложения.
В мире число людей, использующих TikTok, также увеличивается. В январе 2018 года приложением пользовались почти 55 млн человек, в июле 2020 — 689 млн человек. Кроме того, в текущем месяце TikTok преодолел отметку в 2 млрд скачиваний, указано в сообщении.
Ранее стало известно, что TikTok подал в суд на администрацию Соединенных Штатов из-за запрета работы приложения на территории страны.
Власти США приняли решение заблокировать TikTok на территории страны, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.
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Наука и техника , Интернет , США
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