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Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Земля оказалась внутри остатков взорвавшейся звезды
Фото: ESA / Hubble & NASA
Земля оказалась внутри массивного облака, возникшее в результате вспышки сверхновой. Об этом свидетельствуют следы радиоактивных изотопов, оставшихся от взорвавшейся звезды на морском дне. Статья ученых из Австралийского национального университета опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи обнаружили изотоп железа-60 в пяти образцах глубоководных отложений из двух мест, которые датируются 33 тысячами лет назад. Период полураспада изотопа составляет 2,6 миллиона лет, что означает, что он полностью распадается через 15 миллионов лет. Поэтому любые количества железа-60 на Земле должны были попасть на планету из космоса, поскольку никакое железо-60 не могло «выжить» с момента образования планеты 4,6 миллиарда лет назад.
В настоящее время Земля движется через область, называемую Местным межзвездным облаком, состоящую из газа, пыли и плазмы. Считается, что оно может представлять собой остатки сверхновой, однако в этом случае в течение последних 33 тысяч лет должен был произойти резкий скачок в уровне изотопов железа-60, чего не наблюдается. Ученые объясняют это тем, что на самом деле Местное межзвездное облако не имеет отношения к сверхновым, а присутствие изотопов — совпадение.
Изотоп железо-60, скорее всего, на самом деле остался от вспышки сверхновой, но ядра атомов были захвачены частицами пыли и отскочили от межзвездной среды, являясь своего рода эхом.
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Наука и техника , Наука , Технологии
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