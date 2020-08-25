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На Ямале рабочие нашли останки мамонта 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
На Ямале нашли останки мамонта
Фото: пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал"
Рабочие случайно наткнулись на останки мамонта на Новопортовском нефтегазоконденсатном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает во вторник пресс-служба компании "Газпромнефть-Ямал".

"На арктическом промысле "Газпром нефти" в Ямальском районе нашли останки мамонта: кость черепа и бивень. Археологическая находка была сделана работниками Новопортовского месторождения случайно при проведении работ на карьере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работники промысла ищут другие возможные останки древнего животного. Фотографии с места раскопок уже переданы специалистам для оценки важности открытия, по рекомендации ученых останки мамонта пока хранятся на месторождении.
Это уже вторая подобная находка за лето 2020 года, сделанная в Ямальском районе. В июле фрагменты скелета с мягкими тканями мамонта обнаружили местные жители на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха. Ученые считают, что мамонт хорошо питался и умер молодым. Причины его гибели специалисты еще уточняют. Останки животного переданы для хранения в музейно-выставочный комплекс имени Шемановского в Салехарде.
Обнаружение останков мамонтов нельзя назвать редким для Ямала явлением. Так, в 2007 году в том же Ямальском районе местный оленевод нашел останки мамонтенка, после чего музей имени Шемановского организовал экспедицию и доставил мумию в Салехард. Предположительно, туша детеныша находилась в мерзлоте 42 тысячи лет, а его возраст не превышает 8 месяцев. Тем не менее, туша прекрасно сохранилась, в связи с чем палеонтологи считают находку одной из самых значимых за 300-летнюю историю изучения мамонтов.
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Наука и техника , Наука , Газпромнефть , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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