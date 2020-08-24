Раскрыта скорость таяния льдов в Антарктике

58 японская антарктическая исследовательская экспедиция заметила, что лёд так называемого Антарктического ледяного щита тает с неожиданно большой скоростью. Это происходит под языком ледника Ширэз (Ширасе) в Восточной Антарктиде вследствие постоянного притока тёплой морской воды из залива Лютцов-Хольм. Между тем, сторонние эксперты считают, что пока ещё до конца не ясно, почему тает Антарктика — из-за глубинных водных сред или из-за глобальных климатических перемен.

Антарктический ледяной щит, большая часть которого находится в Восточной Антарктиде, является крупнейшим резервуаром пресной воды на Земле. Он охватывает около 98% площади Антарктиды и является самым крупным скоплением льда на Земле. Его площадь — 14 млн кв. км (для сравнения площадь России — 17 млн 100 тысяч кв. км). В Антарктическом ледяном щите, по некоторым оценкам, содержится около 61% всей пресной воды на Земле, что эквивалентно 58 метрам уровня мирового океана.

Учёные университета Хоккайдо в Японии определили нетипичную «точку» таяния субледников в Восточной Антарктиде. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, будут способствовать дальнейшему пониманию и прогнозированию уровня моря, подъём которого также зависит от потерь массы ледяного щита на самом южном континенте нашей планеты.

Наши данные показывают, что лёд непосредственно под языком ледника Ширэз тает со скоростью 7-16 метров в год. Это приближается или, возможно, даже где-то превосходит скорость таяния под шельфовым ледником Тоттен, который, как считалось, демонстрировал самую высокую скорость таяния в Восточной Антарктиде (10-11 метров в год), — сообщил доцент Дайсуке Хирано из Института изучения низкотемпературных процессов при Университете Хоккайдо.

Во время экспедиции исследователи собрали данные о температуре воды, её солёности и уровнях кислорода в 31 восточно-антарктической точке. Затем специалисты объединили эту информацию с данными о течениях и ветре в этом районе, а также с радарными измерениями ледового щита. Компьютерное моделирование позволило им осмыслить особенности океанической циркуляции под ледниковым языком Ширэз.

Стало ясно, что причина нехарактерного явления — круглогодичное поступление в основание ледника тёплой воды из залива Лютцов-Хольм. Она течёт по подводной долине, после чего взмывает вверх, к самому основанию ледника и тем самым воздействует на него из глубины.

Практический смысл данных изысканий заключается в следующем. Теоретически, если Антарктика серьёзно подтает, это может привести к почти 60-метровому подъёму уровня мирового океана. Ведь, согласно текущим прогнозам, глобальный уровень моря к 2100 году поднимется на один метр, а к 2500-му более чем на 15 метров.

Александр Пилясов, глава социально-экономической секции Экспертного совета по Арктике и Антарктике при председателе Совфеда и гендиректор Инс титута регионального консалтинга:

Ранее глобальное потепление было обнаружено и зафиксировано только для Арктики, а Антарктида в этом процессе не участвовала. Поэтому наблюдения японцев интересны. Другое дело, связаны ли они с глобальным потеплением — сказать пока трудно. Потому что Антарктида всегда из этого правила выламывалась. И здесь мы пока ещё видим, скорее, феномен тёплых подводных течений, а не феномен глобального потепления, я думаю. Кстати, ещё советские учёные, занимавшиеся этими глубинными антарктическими водами, говорили, что у них особый феномен и что он требует отдельного изучения.

В этом смысле, считает Пилясов, изыскания японских экспертов являются своеобразным продолжением истории изучения советскими специалистами глубинных озёр и водных сред, расположенных под антарктическими ледниками.