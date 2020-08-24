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Zoom устранила сбои в работе сервиса 

ТАСС 1 час назад
Zoom устранила сбои в работе сервиса
Фото: Reuters
Компания Zoom Video Communications, являющаяся оператором сервиса видеоконференций Zoom, устранила сбои в работе платформы. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на сайте компании.

"Мы решили проблему, из-за которой пользователи не могли начать видеоконференции и вебинары Zoom или присоединиться к ним", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сайт сервиса также полностью восстановил свою работу.
Ранее компания проинформировала, что пользователи сообщают о сбоях в работе сайта сервиса и при подключении к видеоконференциям.
Zoom-конференции стали пользоваться особой популярностью с началом пандемии коронавируса. После введением режима самоизоляции многие перешли в формат онлайн-встреч.
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