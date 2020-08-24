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Windows 95 исполнилось 25 лет 

Игромания.ру 2 часа назад
Windows 95 исполнилось 25 лет
Фото: Windows
Сегодня исполнилось 25 лет со дня выпуска операционной системы Windows 95. Она появилась в продаже 24 августа 1995 года, за первые пять недель было продано 7 миллионов копий ОС.
Хотя эта операционная система не была первой в линейке Windows, именно в ней появилась традиционная кнопка «Пуск», а также основные элементы дизайна, которые использовались затем многие годы.
В ней также появилась улучшенная многозадачность, упрощённый поиск, более традиционный графический интерфейс, поддержка 32-разрядных приложений и так далее. При этом основу интерфейса разработчики заимствовали у OS/2 компании IBM.
В числе других особенностей системы отметим функцию Plug and Play, поддержку длинных имён файлов (до 250 символов), систему MSN, раннюю версию Internet Explorer и многое другое.
И хотя сейчас система уже окончательно устарела, для поклонников ретро-игр под MS-DOS и ранние версии Windows она по-прежнему актуальна.
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Наука и техника , IBM
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