TikTok потребовала отменить запрет на работу в США

Представители американского подразделения социальной сети TikTok в понедельник подали иск к администрации США . Они требует отменить решение о запрете на работу TikTok в Соединенных Штатах

Иск подан в федеральный суд Центрального округа штата Калифорния. В нем подчеркивается, что соцсетью пользуются около 100 млн американцев. У нее около 1,5 тыс. сотрудников в США, планируется, что их число увеличится на 10 тыс. Попытки властей США запретить работу соцсети в стране наносят ущерб интересам этих людей, подчеркивается в документе.

Адвокаты TikTok отметили, что американская администрация не представила каких-либо доказательств наличия угрозы для национальной безопасности США со стороны соцсети из-за неких связей с властями Китая. Кроме того, власти не согласились выслушать какие-либо ответные доводы TikTok.

Представители соцсети подчеркивают, что приняли ряд мер для защиты личных данных жителей США. Сведения об американских пользователях TikTok хранятся в Сингапуре и США. Касающуюся их информацию китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, обрабатывает отдельно от других пользователей.