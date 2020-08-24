IT-сфера избавляется от неполиткорректных слов

IBM создано специальное подразделение, и сейчас оно ищет альтернативы для 15 технических терминов

IT-сфера ищет замену неполиткорректным словам. Компании Microsoft и IBM пытаются придумать замены терминам, которые стали неприличными в эпоху «новой этики». Оскорбительно, вызывает ксенофобию и расовое превосходство — так объясняют необходимость замены сторонники нового языка.

Blacklist (черный список), который может вызывать ассоциацию с цветом кожи, заменяют на denylist (список запретов). Понятия master и slave, что переводится как «хозяин» и «раб», или же «ведущий» и «ведомый», и обозначает принцип взаимодействия в мире науки и техники, теперь исключены из лексикона сотрудников Microsoft. Теперь говорят primary и secondary, то есть «первичный» и «вторичный».

В Microsoft борьба за чистоту языка началась давно, после массовых протестов против убийства темнокожего парня в городе Фергюсон в 2014 году. Его застрелил белый полицейский. IT-специалисты сами начали менять формулировки в технической документации и кодах программ. Если этого нельзя сделать, авторы оставляют примечание, что некоторые выражения могут показаться оскорбительными. Сейчас стремление к «новому языку» разделяют еще больше сотрудников, пишет онлайн-издание о высоких технологиях ZDNet.

Тонкую грань, когда невинное слово может стать оскорбительным, может понять только носитель языка, считает кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ Александр Пиперски

Александр Пиперски, кандидат филологических наук, доцент Института лингвистики РГГУ: «Очень сложно это почувствовать, находясь в другой языковой культуре. Когда человек не является носителем языка, он не может понять что-то оскорбительное. Так же как когда кто-то не является носителем русского языка, совершенно невозможно понять, почему там четыре этих матерных корня, почему это так неприемлемо для носителей русской культуры. Хотя, казалось бы, ну, слова и слова, ну, подумаешь, какая разница, как называется мужской половой орган, таким словом или сяким. Потом оказывается, что одно из этих слов совершенно невозможно в приличном обществе, а другое, наоборот, нормальный медицинский термин или что-нибудь в таком духе. Так же и здесь, вдруг какие-то слова становятся маркерами, показателями ксенофобии и расизма и так далее, начинают изгоняться вообще отовсюду».

В отличие от Microsoft, в корпорации IBM стремление к новому языку идет от руководства. Если в Microsoft сотрудники придумывают толерантные замены в свободное от работы время, то в IBM создано специальное подразделение. Сейчас оно ищет альтернативы для 15 технических терминов, среди которых white paper (белая книга), руководство, описывающее конкретный процесс, man-hours (человеко-часы), в которое затесалось гендерное понятие «мужчина», и Chinese wall («китайская стена»), что означает «строгое разделение» и в эпоху торговой войны между Китаем и США может звучать двусмысленно.

Важно, в каком контексте используются слова, говорит переводчик, доцент Московского государственного областного университета Анна Новикова

Анна Новикова, переводчик, доцент Московского государственного областного университета: «Знаете, даже самое невинное слово в зависимости от того, какие слова рядом с ним стоят, может быть очень грубым, а может быть и наоборот. Но сами по себе, мне кажется, большинство из того, что вы назвали, вполне себе нормальные. Мне кажется, уже начинается какая-то подмена понятий. В общем, нужно называть вещи своими именами. Слова нам для того и даны, чтобы что-то обозначать четко, конкретно и понятно. Во всем не нужно доходить до крайностей, не нужно доходить до какого-то идиотизма».

Новый язык будет использоваться в новых программах и кодах. Старые исправлять никто не будет, уверен основатель и генеральный директор электронного сервиса управления бизнесом «Битрикс 24» Сергей Рыжиков

Сергей Рыжиков, генеральный директор компании «Битрикс 24»: «Никто не полезет старый код изменять, у программистов есть старое правило: что работает — не трогай! Если код выверен, прошел отдел тестирования, опубликован, ушел в Production, никто никогда не полезет во что-то вообще работающее. Будет ли новый код писаться по-другому? Если инструменты разработки поменяют терминологию, все будут пользоваться тем, что будет предложено. Для большинства участников понятно, что вся эта история имеет очень локальный контекст. Для тех компаний, которые сегодня работают или сталкиваются с локальными вызовами, это действительно серьезная, существенная проблема. Для людей из других стран эта ситуация по-прежнему остается недопонятой, большинство из этих людей не знали и не чувствовали этой истории, не понимали этой истории».

Сами программисты пока с пониманием относятся к новому языку. В конце концов, языков программирования очень много, и запомнить еще несколько определений не составит труда.