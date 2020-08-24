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Пластический хирург объяснил, как гаджеты влияют на форму лица 

News.ru и ещё 1 12 минут назад
Как гаджеты влияют на форму лица?
Фото: Unsplash
Проводить большую часть времени сидя со смартфоном или планшетом в руках вредно в целом, но также эта привычка приводит к изменению овала лица, рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
Из-за того, что смартфон удобнее всего держать на уровне груди или живота и опускать к нему голову. Такое положение тела приводит к появлению второго подбородка даже у молодых людей без лишнего веса, передаёт радио Sputnik.

Профессии, связанные с социальными сетями и постоянной работой в смартфоне, очень сильно влияют на тонус платизмы, так называется мышца, которая идет от подбородка до ключицы. Постоянно опущенная голова влияет на её состояние. От такой позы она становится глубинной. С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно «сидят в телефоне» и смотрят вниз, за счёт чего второй подбородок образуется очень рано, — пояснил доктор.

Таким пациентам пластический хирург рекомендует избавиться от жировой прослойки в области подбородка и не пренебрегать специальной гимнастикой, направленной на повышение тонуса мышцы в нижней части лица.
Как писал NEWS.ru ранее, поклонники певицы и телеведущей Айзы Анохиной расстроились, когда увидели, как изменилось её лицо после пластической операции. Айза Анохина выложила фото с изменённым после пластики лицом в социальной сети Instagram.
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Наука и техника , Гаджеты , Айза Анохина , ИА Sputnik
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