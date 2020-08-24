Фраза «Я всего лишь выполнял приказы» была использована, чтобы оправдать множество человеческих злодеяний. Но теперь исследователи считают, что особое отношение к командам авторитетных личностей на самом деле снижает активность мозга, связанную с эмпатией и чувством вины.

Ученые из Нидерландов измеряли активность мозга у испытуемых, которым давали возможность ударить электрошоком другого человека. Они обнаружили, что те, кто нажимал на кнопку, имел сниженную активность определенных участков мозга по сравнению с ситуацией, когда им предоставили выбор, делать это или нет.

Это может объяснить, почему люди способны совершать аморальные поступки под принуждением, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале NeuroImage.

Предыдущие исследования показали, что люди испытывают меньше проблем, причиняя боль по приказу, но основные механизмы мозга не были хорошо изучены.

«Мы можем измерить эмпатию в мозге, потому что видим, как определенные области обычно участвуют в ощущении нашей собственной боли», — говорит невролог Валерия Газзола, одна из авторов статьи.

Определенные участки мозга, в частности передняя поясная кора (ППК) и островковая кора (или центральная), активизируются, когда мы наблюдаем дискомфорт других людей.

«Чем сильнее эта активность, тем больше мы сопереживаем и тем больше делаем для предотвращения вреда другими», — сказал Газзола.

Считается, что эмпатия, наряду со страхом от возможного возмездия, препятствует нам причинять вред другим. Однако люди — не единственные животные, способные к эмпатии. Было замечено, что лабораторные крысы освобождают других грызунов из клеток. А макак-резусы скорее проголодаются, чем получат награду за то, что причинили боль другой обезьяне.

Ранее поведение животных доказало эффективность социальной дистанцированности при эпидемиях. Ученые заметили, что больная особь сама или с помощью сородичей изолируется в интересах выживаемости группы.

А британские ученые установили, что видеоигры повышают грамотность, креативность и эмпатию.