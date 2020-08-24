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В России разрабатывают альтернативный скафандр для космонавтов 

ТК «Звезда» и ещё 1 37 минут назад
В РФ разрабатывают альтернативный скафандр
Фото: pixabay.com
Специалисты НИТУ МИСиС будут участвовать в разработке дизайна альтернативного скафандра для космонавтов корабля «Орел».
В разработке дизайна альтернативного скафандра для членов экипажа нового российского корабля «Орел» примут участие специалисты НИТУ МИСиС. Об этом рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС, промышленный дизайнер Владимир Пирожков.
В 2019 году Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда», занимающееся разработкой скафандра для космического корабля «Орел», представило прототип летного скафандра.

«С НПП «Звезда» мы плодотворно работали. Это очень серьезное предприятие со славной историей. Потом был перерыв в сотрудничестве. Но альтернатива всегда существует. И в альтернативной версии мы постараемся принять активное участие», — сказал РИА Новости Владимир Пирожков.

Он отметил, что альтернативный облик скафандра будет обязательно российским изделием.

«Этот объект должен быть российским, разумеется. Уверен, такие стратегические изделия нельзя приобретать у Илона Маска или китайских разработчиков», — добавил Пирожков.

Ранее были обозначены сроки запуска космического корабля «Орел». Без экипажа запуск состоится в 2023 году, а пилотируемый пуск запланирован на 2025 год.
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Комментарии 1
Наука и техника , Другое , Владимир Пирожков , РИА Новости
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