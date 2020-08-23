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Twitter вновь пометил запись Трампа как нарушающее правила 

Газета.Ru и ещё 1 48 минут назад
Twitter пометил запись Трампа как нарушающее правила
Фото: Twitter
Социальная сеть Twitter пометила запись президента США Дональда Трампа о голосовании по почте как нарушающее правила из-за "вводящих в заблуждение утверждений".

"Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз", — написал Трамп.

Президент также заявил, что ящики не продезинфицированы от коронавируса.
Теперь твит не доступен в ленте сразу — пользователю нужно прочитать предупреждение и подтвердить желание увидеть текст. Как заявляет компания, заявления Трампа "потенциально могут убедить людей не голосовать".
Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети.
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Наука и техника , Интернет , США , Дональд Трамп
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