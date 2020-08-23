Названа стоимость iPhone 12 

Все новости на карте

В интернет просочились свежие данные о новых смартфонах Apple. Инсайдер Komiya опубликовал в Твиттере изображения линейки iPhone 12 и привёл цены. Эксперты считают, что у пользователя есть свои источники в компании, и утечке можно доверять.

Сообщается, что iPhone 12 в минимальной версии будет стоить 700-800 долларов. Более продвинутый iPhone Pro обойдется в 1300 долларов. За iPhone 12 Pro Max с увеличенным дисплеем придется выложить 1400 долларов.

Во всех телефонах будет процессор А14, выполненный по 5-нанометровой технологии, постоянная память от 128 Гб. В новых моделях лучше камеры, присутствует модем 5G.

В частности версия Pro получит камеры с тремя датчиками и лидаром — дальномером оптического диапазона.

Презентация новинок намечена на начало сентября.