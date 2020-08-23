Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Названа стоимость iPhone 12 

Майк Габриелян 20 минут назад
Названа стоимость iPhone 12
Фото: соцсети
В интернет просочились свежие данные о новых смартфонах Apple. Инсайдер Komiya опубликовал в Твиттереизображения линейки iPhone 12 и привёл цены. Эксперты считают, что у пользователя есть свои источники в компании, и утечке можно доверять.
Сообщается, что iPhone 12 в минимальной версии будет стоить 700-800 долларов. Более продвинутый iPhone Pro обойдется в 1300 долларов. За iPhone 12 Pro Max с увеличенным дисплеем придется выложить 1400 долларов.
Во всех телефонах будет процессор А14, выполненный по 5-нанометровой технологии, постоянная память от 128 Гб. В новых моделях лучше камеры, присутствует модем 5G.
В частности версия Pro получит камеры с тремя датчиками и лидаром — дальномером оптического диапазона.
Презентация новинок намечена на начало сентября.
Ранее «Рамблер» сообщал, что популярный iPhone рекордно подешевел.
Видео дня. Тигр вышел к рыбакам и украл у них ведро
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
В организме Навального обнаружили опасный для окружающих яд
Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Выяснилось, кто заплатил за перелет Навального в Германию
Видео
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
00:36
Арендованный Ford Mustang разбился в Москве и попал на видео
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
00:41
Митинг в поддержку Лукашенко попал на видео
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
01:15
Пожар на заводе в Башкирии попал на видео
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
00:45
Российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски и попал на видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
ЕС назвал разницу в протестах в Белоруссии и на Украине
01:20
ЕС назвал разницу в протестах в Белоруссии и на Украине
В мире
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
На юге России выпал снег
00:21
На юге России выпал снег
Погода Общество
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение