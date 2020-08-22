Раскрыты подробности о возрождённых смартфонах BlackBerry 

Недавно стало известно о возвращении смартфонов BlackBerry на рынок. Права на бренд приобрела компания OnwardMobility. Теперь в сети раскрыли подробности о возрождённых смартфонах BlackBerry.

Издание Engadget побеседовало с директором OnwardMobility. Он рассказал, что изначально компания хотела создать самый защищённый смартфон. Однако позже команда стала задумываться и о других аспектах устройствах, в том числе о производительности.

Также в OnwardMobility хотят сделать смартфоны, которые будут интересны, в первую очередь, обычным потребителям. Директор компании описывает будущее устройство, которое начнёт поставляться в первой половине 2021 года, следующим образом: «глобальный флагман» с «камерой мирового уровня» и поддержкой 5G. Кроме того, смартфон BlackBerry получит классическую клавиатуру.

Также устройства BlackBerry будут «американским», то есть их хотят производить именно в США.