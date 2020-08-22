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Белоруссия в огне. Главное

Viber закрывает офис в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 26 11 часов назад
Viber закрывает офис в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Компания Viber закрывает белорусский офис на фоне протестов в стране и четырехдневной блокировки интернета.

"Все очень сложно, наш офис был затронут этой ситуацией, так как он находится очень близко к месту протестов. Он прямо в центре города, на главной улице", — заявил Forbes гендиректор компании Джамел Агауа.

По его словам, закрыть офис в Минске необходимо для безопасности работников компании. Все сотрудники будут работать удаленно.
Глава компании отметил, что двух сотрудников Viber арестовали в столице Белоруссии без видимых на то причин. На данный момент один человек отпущен, а второй находится в больнице с серьезными травмами.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Наука и техника , В мире , СНГ , Forbes , Минск
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