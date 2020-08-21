Экипаж МКС заперся в российском сегменте

Экипаж Международной космической станции (МКС) перешел в российский сегмент и закрыл люки. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено", — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что экипаж станции будет находиться на российском сегменте до вечера понедельника. Вместе со специалистами центров управления полетами они проконтролируют давление в закрытых модулях, чтобы определить возможное место утечки атмосферы.

"В первой половине дня понедельника, 24.08.2020, состоится обсуждение результатов работ с партнерами, по итогам которых будет определен дальнейший план действий", — подчеркнули в Роскосмосе.

Ранее были закрыты люки в российский модуль МИМ-1, в российский модуль СО-1 ("Пирс") и пристыкованный к нему транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15".

Как уточнили в госкорпорации, "согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление в российских модулях остается нормальным".

Утечка воздуха на МКС

В четверг источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж Международной космической станции ведет работу по локализации места утечки воздуха. По словам собеседника агентства, "утечка воздуха была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа". Он уточнил, что специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление.

В Роскосмосе заявили ТАСС, что экипаж Международной космической станции в полном составе перейдет в модуль "Звезда" на три дня, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента. Как уточнили в госкорпорации, во время пребывания в течение трех дней "на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ".