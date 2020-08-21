В Эстонии назвали TikTok угрозой для безопасности страны 

Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах приложение TikTok, так как считает его угрозой для безопасности страны, передает ERR.

Заведующий отделом департамента Тыну Таммер заявил, что решение о запрете TikTok основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее информации, что приложение собирает много сведений о пользователях, и о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение устройства и хранящиеся в нем данные.

Глава службы инфобезопасности центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг добавил, что министерство пока не запретило использование TikTok, но создало рабочую группу по оценке приложения.