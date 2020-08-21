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Установлен новый мировой рекорд скорости интернета 

Ferra.ru 1 час назад
Установлен новый мировой рекорд скорости интернета
Фото: Ferra.ru
Специалисты из Великобритании и Японии установили новый мировой рекорд скорости интернета. Данные передавались по оптоволоконному каналу.
Показатель скорости составил немыслимые 178 терабит в секунду (Тбит/с). Конечно, обычные пользователи не смогут воспользоваться таким интернетом в обозримом будущем. Самая быстрая коммерческая сеть в настоящее время используется в Японии, данные по ней могут передаваться со скоростью 10 Гбит.
В большинстве случаев оптоволоконные сети могут передавать сигнал с частотой до 4,5 ТГц. Инновационные технологии позволяют увеличить этот показатель до 9 ТГц. А вот новейшая технология японских и британских специалистов позволила достичь 16,8 ТГц.
Специалисты также использовали различные технологии усиления мощности сигналов. Сами кабели для улучшения сети менять не нужно, если в будущем захочется обновить инфракстуру.
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Наука и техника , Интернет , Великобритания , Япония
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