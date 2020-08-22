В работе приложения Сбербанка произошёл сбой 

Пользователи приложения от Сбербанка сообщили о сбоях в работе системы. По их словам, они произошли вечером 22 августа 2020 года.

В частности, клиентам стали недоступны ряд операций и переводы денежных средств с карты. Также пропала возможность оплаты услуг и внутренних переводов валюты между собственными счетами, сообщает «Интерфакс».

По данным Telegram-канала кредитной организации, «сейчас всё работает как надо».

Ранее, 20 августа, Сбербанк запустил маркетплейс по продаже полисов ОСАГО. Теперь выбрать автостраховку можно в приложении «Сбербанк Онлайн». Сейчас выбрать наилучшие условия автостраховки на маркетплейсе Сбербанка можно у девяти компаний. На площадке можно не только купить ОСАГО, но и сравнить стоимость полиса сразу у нескольких страховщиков.

Как информировал NEWS.ru, на сегодняшний день около 30% вкладчиков кредитной организации намерены забрать свой депозит из банка.