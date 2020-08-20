Народное средство: помогает ли мед от простуды 

Мед помогает от кашля и других симптомов простуды лучше лекарств, выяснили британские исследователи на основе мета-анализа ряда работ. Однако другие ученые сомневаются в том, что эти выводы корректны.

Мед помогает от кашля и других симптомов простуды лучше лекарств, выяснили специалисты Оксфордского университета. Однако выводы оказались не слишком однозначными. Подробнее с ними можно ознакомиться в статье в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

Люди уже давно используют мед, чтобы справиться с кашлем и другими симптомами простуды, однако исследования его эффективности были весьма противоречивы, не подтверждая надежно его преимущества по сравнению с другими способами.

«Мед — популярное народное средство, хорошо известное пациентам, — пишут авторы работы. — Он дешев, легко доступен и довольно безопасен».

Поэтому исследователи решили провести мета-анализ и выяснить, действительно ли мед помогает при простуде и насколько он эффективнее иных средств.

Ученые проанализировали 14 работ, охвативших 1761 пациента с простудными заболеваниями. В них сравнивалась эффективность различных средств в борьбе с симптомами. Оказалось, что мед справляется с болью в горле, заложенностью носа, кашлем и другими симптомами простуды лучше антибиотиков и безрецептурных лекарств.

Наибольшее внимание исследователей привлекли антибиотики — по мере роста устойчивости к ним у бактерий необходимо искать другие альтернативы. И, возможно, в качестве одной из них может выступать мед.

«Поскольку большинство инфекций верхних дыхательных путей — вирусные, назначение антибиотиков при них неэффективно и неуместно, — пишут исследователи. — Однако отсутствие эффективных альтернатив, а также желание врача сохранить отношения с пациентом способствуют избыточному назначению антибиотиков».

Однако другие специалисты отнеслись к результатам мета-анализа скептически — включенные в него работы оказались низкого качества, поэтому и конечный результат может быть далек от действительности.

«С мета-анализом все дело во включенных в него исследованиях, — говорит австралийский эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга, не принимавший участия в работе. — Если работы, на которые вы полагаетесь, некачественные, сложно сказать что-то конкретное о предмете исследований кроме того, что нужно больше данных».

Как знает большинство тех, кто простужался, разные средства не слишком влияют на исход болезни — даже без них она в конце концов проходит. Возможно, мед действительно как-то помогает справиться с симптомами, но чтобы уточнить это, необходимы двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, где часть пациентов будет получать мед, а часть — что-то бесполезное под видом меда.

«Мета-анализ сам по себе выполнен верно, но качество исследований меда как средства для облегчения симптомов — низкое. Это означает, что мы можем только сказать лишь что не уверены, действительно ли мед помогает», — говорит Мейеровиц-Кац.

Ранее стало известно о пользе меда из кануки, дерева из семейства миртовых, против герпеса — его противовирусные свойства оказались такими же выраженными, как и у ацикловира.

Исследователи разделили 952 добровольца на две группы, одна из которых получила ацикловир, распространенный противовирусный препарат, а вторая — смешанный с глицерином мед из кануки. После проявлений герпеса они должны были пять раз в день наносить состав на пораженные участки кожи до полного исчезновения пузырьков.

Оказалось, что эффективность лечения в обеих группах была одинакова и выздоровление наступало через 8-9 дней. Мед боролся с проявлением инфекции так же успешно, как и ацикловир.

«Это означает, что пациенты, предпочитающие натуральные лекарства, а также фармацевты, которые их продают, могут быть уверены в эффективности меда из кануки как препарата для лечения герпеса», — отмечают авторы исследования.

Впрочем, они добавляют, что исследование нельзя было назвать полностью слепым — те из участников, которым достался мед, могли по вкусу с легкостью отличить его от ацикловира.