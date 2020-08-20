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Apple создала для правительства США секретный iPod 

News.ru и ещё 3 2 часа назад
Apple создала для США секретный iPod
Фото: globallookpress.com
Корпорация Apple работала над специальной модифицированной версией проигрывателя iPod с функцией скрытой записи данных для правительства Соединённых Штатов. Об этом сообщил бывший инженер компании Дэвид Шрайер.
Как он рассказал в статье на портале TidBITS, это произошло в конце 2005 года. Директор iPod Software сообщил Шрайеру, что теперь он будет работать вместе с двумя инженерами из министерства энергетики. Их звали Пол и Мэтью. По словам Шрайера, они на самом деле работали не в самом министерства, а в Bechtel. Это крупный военный подрядчик минэнерго.
Bechtel хотела установить в iPod дополнительное оборудование и записывать с него данные на диск плеера так, чтобы их нельзя было легко обнаружить. Выглядеть и работать устройство должно было как и обычный iPod Video. При этом для модификации был выбран гаджет именно пятого поколения, так как он легко поддавался разборке. Шрайер оказывал сотрудникам Bechtel всю необходимую помощь, касавшуюся программного обеспечения iPod.
Как специалист по дискам, я предложил им сделать на диске еще один раздел для хранения своих данных. Таким образом, даже если кто-то подключит модифицированный iPod к Mac или ПК, iTunes будет рассматривать его как обычный iPod. Им это понравилось, и это была скрытая перегородка. Затем им нужен был простой способ начать и остановить запись. Мы выбрали самый глубокий путь меню настроек и добавили безобидно звучащее меню в конец, — вспоминает бывший сотрудник Apple.
О проекте в Apple знали только четверо: сам Шайер, глава iPod Software, вице-президент подразделения iPod и старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению. Общались лично, без переписки, чтобы избежать утечки.
О своих задачах инженеры говорили только в общих чертах. Шайер не видел оборудование, которое должны были встроить в iPod. А если инженер проявлял излишнее любопытство, Пол и Мэтью меняли тему разговора.
Шайер предполагает, что Пол и Мэтью создавали скрытый счётчик Гейгера, который сотрудники смогут незаметно использовать. После завершения совместной работы (она длилась несколько месяцев), он их больше никогда не видел.
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Комментарии
Наука и техника , Apple , Минэнерго , США
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