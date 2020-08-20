На Новой Земле установили полевой дом

На Восточном Большом Оранском острове Новой Земли в Южном кластере нацпарка «Русская Арктика» установили полевой дом для ученых, которые наблюдают за краснокнижными атлантическими моржами. Об этом сообщается на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Пункт наблюдения доставило судно «Михаил Сомов» во время ежегодной летней навигации. Он представляет из себя автономный дом для четырех человек, внутри которого есть условия для приготовления еды, отдыха и работы. Ученые смогут непрерывно наблюдать за лежбищем моржей — раньше работа зависела от погоды, так как до Оранских островов нужно более часа добираться по Баренцеву морю на моторной лодке. Кроме дома ученым предоставили автоматические фоторегистраторы, которые помогут следить за поведением животных и временем, проведенным на суше.

Постоянное наблюдение за моржами нужно для изучения динамики численности, сроки функционирования лежбища, влияние на животных разных факторов, их отношения с белыми медведями, изучения их питания и поведения, а также мечения, пояснил заместитель директора национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин.

О планах сотрудников нацпарка «Русской арктики» и ученых РАН изучить краснокнижных атлантических моржей на Оранских островах стало известно в начале июля. Тогда сообщалось, что кроме прочих данных, исследователи хотят собрать сведения о самой уязвимой группе животных — самках с детенышами. Экспедицию поддерживает WWF России, проект рассчитан на три года. Одна из его целей — составить правила посещения моржовых лежбищ на западе российской Арктики.