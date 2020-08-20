Крымчанин открыл новую комету

Об этом астроном-любитель сообщил ТАСС. По его словам, открытие он совершил 17 августа 2020 года.

Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы, — сказал Борисов.

Открытая крымчанином комета получила его имя.

В июле 2020 года Борисов также открыл неизвестную ранее туманность. Ему удалось это сделать при помощи собственноручно собранного телескопа. Туманность расположена в созвездии Цифея. Она является переменной — это газово-пылевое облако, которое отражает свет звезды, яркость которой время от времени варьируется.

Ранее NEWS.ru писал о том, что проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.