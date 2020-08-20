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Крымчанин открыл новую комету в Солнечной системе 

News.ru и ещё 1 40 минут назад
Крымчанин открыл новую комету
Фото: globallookpress.com
Житель Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе. Это уже 10-я комета, открытая им.
Об этом астроном-любитель сообщил ТАСС. По его словам, открытие он совершил 17 августа 2020 года.
Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы, — сказал Борисов.
Открытая крымчанином комета получила его имя.
В июле 2020 года Борисов также открыл неизвестную ранее туманность. Ему удалось это сделать при помощи собственноручно собранного телескопа. Туманность расположена в созвездии Цифея. Она является переменной — это газово-пылевое облако, которое отражает свет звезды, яркость которой время от времени варьируется.
Ранее NEWS.ru писал о том, что проект Breakthrough Listen объявил о выпуске каталога Exotica, который содержит перечень космических объектов, с которых могут потенциально исходить техногенные сигналы других цивилизаций. Его составители с 2016 года занимаются поиском признаков разумной жизни во Вселенной.
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Наука и техника , Наука , Технологии , Геннадий Борисов , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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