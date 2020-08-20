Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 

Lenta.ru 37 минут назад
Россиянам назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Противопоказания к вакцинации от коронавируса будут схожи с ограничениями, существующими для других препаратов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Так, делать прививку не будут россиянам с повышенной температурой тела, а также тем, кто незадолго до прихода в медкабинет употреблял алкоголь. «Вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — пояснил эксперт.
Кроме того, он посоветовал гражданам задавать интересующие вопросы врачам и проверять условия хранения препарата. «Надо спросить срок годности вакцины, надо посмотреть температуру в холодильнике, где она хранится. В холодильнике должно быть не выше плюс четырех градусов. Еще надо обратить внимание на то, в перчатках ли доктор, проверить, точно ли он использует одноразовый шприц», — пояснил Жемчугов, добавив, что прививку должен делать врач, а не медсестра.
Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.
Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Последние новости
Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Кремль впервые обозначил свою позицию по выборам президента Белоруссии Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Лидеры ЕС единогласно отказались признать победу Лукашенко Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО Объяснено происхождение снятых российским космонавтом НЛО
Комментарии 2
Наука и техника , Общество , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мирные люди: Белоруссия идет своим путем
Мирные люди: Белоруссия идет своим путем
Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»
Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны»
В Амурской области сильные ливни затопили дороги
В Амурской области сильные ливни затопили дороги
Раскрыт заработок Рогозина
Раскрыт заработок Рогозина
Видео