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Иммунолог объяснил, кому нельзя делать прививку от коронавируса 

News.ru и ещё 2 6 минут назад
Отказать в вакцинации от коронавируса могут тем, кто испытывает недомогание или недавно употреблял алкоголь. Подробнее о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19 рассказал врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
Так, вакцинировать не будут тех, у кого температура выше 37 градусов, такие же ограничения есть для прививок от гриппа, передаёт радио Sputnik.

Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку будет нехорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека, — объяснил Жемчугов.

Иммунолог добавил, что во время вакцинации не надо стесняться: нужно посмотреть на дату изготовления вакцины и срок её годности, попросить показать температуру в холодильнике, в котором она хранилась (она не должна быть выше +4), а также удостовериться, что врач надел перчатки и собирается делать укол одноразовым шприцем.

И вообще, вакцинацию должен делать врач, а не просто медсестра. Такие вот вещи надо заранее прочитать на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава, а потом не стесняться и требовать, чтобы всё было так, как должно быть, — резюмировал врач.

В России скоро должна начаться программа массовой вакцинации от коронавируса. Первая в мире вакцина от коронавируса, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), зарегистрирована под названием «Спутник V» 11 августа. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.
Как писал NEWS.ru ранее, повсеместная вакцинация от гриппа в 2020 году поможет снизить нагрузки на больницы, а также упростит борьбу с коронавирусной инфекцией. В этом убеждён старший советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлворд.
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Наука и техника , Видео , Общество , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , ИА Sputnik
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