К испытаниям вакцины РФ хочет присоединиться новая страна

Сам Эбрард рассказывал, что на встрече с Коронелли заявил о заинтересованности страны в проведении третьей фазы клинических испытаний вакцины, чтобы как можно скорее получить ее в Мексике.

Отмечается, что третья фаза испытаний вакцины продолжительностью в три месяца, в которой сейчас участвуют 40 тысяч человек, будет иметь решающее значение для определения ее эффективности, регистрации и коммерциализации.

Эбрард на встрече напомнил, что правительство Лопеса Обрадора рассматривает вакцины и лекарства от COVID-19 как общественное достояние, к которому нужно дать всеобщий доступ.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций . Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на покупку миллиарда доз. Он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф