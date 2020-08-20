Hayabusa2 будут сажать в Австралии

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) получило разрешение на приземление аппарата на территории Австралии . Согласно заявлениям правительств обеих стран, японская миссия по отбору проб с астероида Рюгу «Хаябуса-2» приземлится в Австралии в декабре.

«Я рада, что получено разрешение на посадку «Хаябуса-2» в запретной зона Woomera, и очень рада, что JAXA решило сотрудничать с нами в деле возвращения капсулы, — сказала министр промышленности, науки и технологий Австралии Карен Эндрюс. — Эта миссия стала очень важным научно-техническим достижением, поскольку на ее борту находится образец астероида, который будет доставлен на Землю».

Во время своего пребывания на Рюгу «Хаябуса-2» собрал образцы с каменистой поверхности астероида, а также из глубины, для чего был совершен выстрел в грунт, чтобы создать искусственный кратер.

Разнообразие образцов позволит ученым больше узнать об астероиде Рюгу и о том, как условия космоса повлияли на его материал, который уже скоро будет доставлен в лаборатории на Земле.

Предыдущая миссия «Хаябуса», которая доставила на Землю образцы астероида под названием Итокава, также вернулась на территорию Австралии. Однако, в отличие от «Хаябусы», вторая миссия вернется не полностью: аппарат сбросит капсулу на Землю и останется на орбите, а затем, через несколько лет, он вновь отправится за образцами к новому астероиду.