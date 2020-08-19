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Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 58 минут назад
Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в клетки организма, сообщил журнал Science.
В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, передает РИА «Новости».
Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или белка-«шипа», в которой содержится рецептор-связующую область и механизмы, необходимой для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных «сустава»: «бедро», «колено» и голеностоп.
Ученые утверждают, что такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.
«Как воздушный шар на веревке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой», — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.
Ранее ученые Калифорнийского университета заявили, что новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца.
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Наука и техника , Наука , Технологии , РИА Новости
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