Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом 

Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса в клетки организма, сообщил журнал Science.

В ходе исследования с применением криоэлектронной томографии, усреднением субтомограмм и моделированием молекулярной динамики специалисты выяснили, что знаменитые «шипы», из-за которых вирус получил свое название, способны изгибаться, хотя раньше предполагалось, что они твердые, передает РИА «Новости».

Ученые определили, что глобулярная часть S-белка, или белка-«шипа», в которой содержится рецептор-связующую область и механизмы, необходимой для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Они выделили у нее три своеобразных «сустава»: «бедро», «колено» и голеностоп.

Ученые утверждают, что такая гибкость позволяет вирусу перемещаться и искать рецептор для стыковки с целевой клеткой.

«Как воздушный шар на веревке, шипы движутся по поверхности вируса и, таким образом, могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой», — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Ранее ученые Калифорнийского университета заявили, что новый коронавирус быстрее распространяется в организме благодаря необычным отросткам, которые напоминают щупальца.