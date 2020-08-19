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Раскрыто предназначение загадочных древних структур в пустыне 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыта цель загадочных древних структур в пустыне
Фото: Huw Groucutt
Археологи раскрыли, что загадочные каменные структуры, расположенные на Аравийском полуострове, возрастом семь тысяч лет предназначались для ритуальных целей. Об этом сообщается в журнале The Holocene.
Огромные каменные памятники, называемые мустатилами, имеют вид длинных прямоугольников из гряд камней и находятся на вулканическом поле Харрат-Хайбар. Они на тысячи лет древнее египетских пирамид Гизы. Их обнаружили в 2017 году с помощью спутниковой фотосъемки. В ходе новых исследований археологи обнаружили 104 новых мустатила на южной окраине пустыни Нефуд.
Как и мустатилы Харрат-Хайбар мустатилы пустыни Нефуд состоят из двух коротких широких платформ, соединенных низкими стенами, достигающими более 600 метров в длину. Древние строители сначала ставили вертикальные камни, после чего заполняли промежуток между ними. В одной структуре был обнаружен древесный уголь, который позволил датировать время строительства мустатила, когда на Аравийском полуострове выпадало гораздо больше осадков, чем сегодня.
По мнению исследователей, мустатилы выполняли ритуальную функцию и были место жертвоприношений животных или священных празднеств.
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