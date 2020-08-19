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Президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья рассказал, что прошедший ряд мутаций штамм коронавирусной инфекции изменил свои свойства.

По словам эксперта, COVID-19 стал более заразным, но менее смертельным — это подтверждается тем фактом, что с распространением нового штамма показатели летальности от данного заболевания пошли на спад.

Тамбья также отметил, что большинство вирусов, мутируя, становятся менее опасными, поскольку возбудитель заболевания заинтересован в человеке как носителе, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что за последние сутки десять пациентов с COVID-19 умерли в Москве.