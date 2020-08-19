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Мутации сделали коронавирус менее смертельным 

Вечерняя Москва 50 минут назад
Президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья рассказал, что прошедший ряд мутаций штамм коронавирусной инфекции изменил свои свойства.
По словам эксперта, COVID-19 стал более заразным, но менее смертельным — это подтверждается тем фактом, что с распространением нового штамма показатели летальности от данного заболевания пошли на спад.
Тамбья также отметил, что большинство вирусов, мутируя, становятся менее опасными, поскольку возбудитель заболевания заинтересован в человеке как носителе, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что за последние сутки десять пациентов с COVID-19 умерли в Москве.
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Наука и техника , Видео , Reuters
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