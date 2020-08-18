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Борцы против прививок подали в суд на Facebook 

Ferra.ru 2 часа назад
На Facebook подали в суд
Фото: Ferra.ru
По всей видимости, Facebook столкнулась с первым случаем, когда компанию попытаются призвать к ответу за их отношение к антинаучным веяниям — бойцы против прививок подали в суд на популярную соцсеть.
Речь идет о группе «Защиты здоровья детей», в которой собрались приверженцы идеи борьбы с прививками и основателем которой является Роберт Ф. Кеннеди-младший. Именно он до последнего был одним из крупнейших покупателей рекламы на Facebook, связанной с антипрививочной пропагандой. И вот, после того как компания Марка Цукерберга начала придерживаться стратегии, согласно которой она будет бороться с распространением идей о вреде прививок на своей платформе, Кеннеди-младший потерял возможность использовать инструменты крупнейшей соцсети планеты в своих целях. Что и вызвало у него негатив по отношению к ней.
При этом, что интересно, основатель группы «Защиты здоровья детей» в своем иске утверждает, что Facebook лишила его возможности собирать средства на деятельность сообщества, так как соцсеть поместила наверху страницы группы ярлык с надписью, гласящей, что «на этой странице публикуется информация о вакцинах» и ссылку на веб-сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Стоит отметить, что специалисты оценивают шансы антипрививочников на победу как крайне малые. Но сам факт того, что Facebook пришлось столкнуться с иском в связи с чем-то подобным, навевает на мысли о том, что ждет компанию в будущем и от кого стоит ждать следующий иск.
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Наука и техника , Марк Цукерберг
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