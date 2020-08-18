В человеческих органах нашли микропластик 

Исследователи из Университета штата Аризона проанализировали образцы легких, печени, селезенки и почек с помощью микро-рамановской спектроскопии. Во всех образцах исследователи нашли микропластик различного типа. О своем открытии авторы рассказали на собрании Американского химического общества.

Микропластик — это фрагменты диаметром менее пяти миллиметров. Нанопластик еще меньше — диаметр его частиц менее микрометра. Более ранние исследования связали воздействие микро— и нанопластика с бесплодием, развитием воспаления и раком, но до сих пор неизвестно, какое влияние они оказывают на здоровье людей.

Предыдущие исследования показали, что микропластик может проходить через желудочно-кишечный тракт человека, но авторы новой работы также задались вопросом, накапливаются ли эти частицы в других человеческих органах. Для этого они взяли 47 образцов легких, печени, селезенки и почек из специального хранилища. Эти органы были выбраны потому, что они с большей вероятностью могли подвергнуться воздействию микропластика.

Ученые разработали методику извлечения пластмасс из образцов и их анализа с помощью метода микро-рамановской спектроскопии. Исследователи также создали компьютерную программу, которая преобразовывала информацию о количестве пластиковых частиц в массы и суммарную площадь поверхности. Авторы планируют сделать этот исследовательский инструмент открытым, чтобы другие ученые могли сообщать о результатах своей работы в стандартизированной форме.

Новый метод позволил исследователям обнаружить десятки типов пластиков в тканях человека, включая поликарбонат (ПК), полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полиэтилен (ПЭ). Используя спектроскопию вместе с масс-спектрометрическим анализом, авторы нашли в каждом образце бисфенол А — вещество, которое применяется до сих пор для производства банок и пищевых контейнеров.

По словам авторов, их работа впервые показала накопление микро— и нанопластиков у людей с известной историей воздействия окружающей среды.