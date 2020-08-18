Смартфоны научили определять опьянение пользователей 

В сети появилась информация о том, что группа ученых научила смартфоны определять опьянение пользователей. Для этого используются уже имеющиеся во всех современных телефонах датчики и специальное ПО, «ощущающее» и анализирующее походку человека.

Для того, чтобы эксперимент удался, специалисты закрепили смартфоны на пояснице каждого участника. После этого они измеряли при помощи устройств ускорение и особенности движения при ходьбе пользователей, тем самым определяя изменения в их походке, вызванные алкогольным опьянением. Что самое интересное, таким методом им удалось верно отследить изменения в 90% случаев!