Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Смартфоны научили определять опьянение пользователей 

Ferra.ru и ещё 1 4 часа назад
Смартфоны научили определять опьянение пользователей
Фото: Ferra.ru
В сети появилась информация о том, что группа ученых научила смартфоны определять опьянение пользователей. Для этого используются уже имеющиеся во всех современных телефонах датчики и специальное ПО, «ощущающее» и анализирующее походку человека.
Для того, чтобы эксперимент удался, специалисты закрепили смартфоны на пояснице каждого участника. После этого они измеряли при помощи устройств ускорение и особенности движения при ходьбе пользователей, тем самым определяя изменения в их походке, вызванные алкогольным опьянением. Что самое интересное, таким методом им удалось верно отследить изменения в 90% случаев!

”Даже те смартфоны, которые не предназначены для такого использования, можно применять для определения выпитой дозы. Мы надеемся, что в будущем производители гаджетов озаботятся этой проблемой и предусмотрят специальные технологии для ее решения”, — заявили авторы работы.

Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Ferra.ru: последние новости
Борцы против прививок подали в суд на Facebook Борцы против прививок подали в суд на Facebook Учёные рассказали о неизбежности потери Гренландией льда Учёные рассказали о неизбежности потери Гренландией льда Назван способ уменьшить вред от Wi-Fi в домашних условиях Назван способ уменьшить вред от Wi-Fi в домашних условиях
Наука и техника , Гаджеты , Технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Раскрыты планы окружения Лукашенко в случае его свержения
Раскрыты планы окружения Лукашенко в случае его свержения
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
00:59
Белоруссия: оппозиция выдвинула властям ультиматум
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение