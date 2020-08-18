Городская жизнь повлияла на эволюцию шмелей 

За последние 200 лет среда обитания шмелей, как и других насекомых, сильно изменилась. Они все чаще живут не на сельских лугах, а в окружении шумных улиц и бетонных зданий. «Для шмелей в городах есть как примущества, так и недостатки, — говорит доктор Панагиотис Теодору из Галле-Виттенбергского университета Мартина Лютера. — С одной стороны, парки, ботанические сады и украшенные цветами балконы дают шмелям богатые возможности питания. Но с другой стороны, в городах значительно выше температура воздуха, а жизненное пространство из-за зданий и улиц сильно ограничено и в той или иной степени разделено».

Панагиотис возглавил группу биологов, которая решила выяснить, какие последствия жизнь в городе имеет для эволюции шмелей, и насколько вообще эти насекомые приспосабливаются к городской среде. Для этого они отловили более 1800 шмелей в крупных городах и окружающей их сельской местности.

Исследования при этом было сфокуссированно на трех типичных для Германии видах: каменных шмелях (Bombus lapidarius), полевых (Bombus pascuorum) и земляных (Bombus terrestris). Каждое из пойманных насекомых было тщательно измерено. А кроме того, ученые пронаблюдали, как часто шмели в 18 различных местах обитания посещали специально высаженные лужайки красного клевера — на основе этих данных потом были высчитаны объемы собираемой пыльцы.

В результате выяснилось, что городские шмели в среднем на четыре процента крупнее проживающих в сельской местности. Авторы исследования считают это существенной разницей и отмечают, что размер тела связан с обменом веществ и является индикатором продолжительности жизни и производительности организма. «Крупные шмели могут лучше видеть, лучше обучаться и и имеют более высокие способности к запоминанию. Они реже подвергаются атаками естественных врагов и могут летать на большие дистанции. Это означает, что за один полет они могут облететь больше цветов, собрать больше пыльце и таким образом являются лучшими опылителями», — объясняет одна из участников научной группы Антонелла Зоро. При этом ученые обнаружили, что на размер тела шмелей влияет прежде всего степень фрагменитрованности их среды обитания, из чего они делают вывод, что урбанизация косвенно влияет на опыление, и причем влияние это положительное.