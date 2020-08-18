В сети появилась информация о том, что Apple разрабатывала "шпионский" iPod с счетчиком Гейгера для американских спецслужб.

По крайней мере, именно это следует со слов бывшего разработчика программного обеспечения Apple Дэвида Шейера, который и рассказал о том, что в 2005 году директор по программному обеспечению iPod обратился к нему с просьбой «помочь двум инженерам из Министерства энергетики США создать специальный iPod». При этом Шейер уточнил, что эти два инженера работали в компании Bechtel, являющейся крупным оборонным подрядчиком США.

Судя по всему, в рамках секретного проекта, команда специалистов занялась разработкой модифицированной версии iPod, которая была способна записывать данные с добавленного специального оборудования. По мнению экс-работника яблочной компании, благодаря этому обыкновенный музыкальный плеер, который продолжал во всем напоминать iPod, стал способен выступать в качестве счетчика Гейгера. Что самое интересное, даже после записи на плеер дополнительной информации, ее практически невозможно было как-либо обнаружить.