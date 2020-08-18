Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Остался год: Microsoft прощается с Internet Explorer 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Остался год: Microsoft прощается с Internet Explorer
Фото: Газета.Ru
17 августа 2021 года ряд сервисов Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer 11, сообщает портал The Next Web. В их число войдут Outlook, OneDrive, Office 365 и некоторые другие. Что же касается приложения Teams, то оно откажется от IE еще раньше — 30 ноября текущего года.
В Microsoft подчеркивают, что это не означает полное окончание технической поддержки Internet Explorer.
Браузер продолжит свою работу в связи с тем, что его существование важно для бизнеса — многие корпоративные программы и сайты были сделаны исключительно под Internet Explorer и не будут работать без него.
Помочь в этой ситуации призван новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium, в котором есть функция обратной совместимости со старыми версиями Internet Explorer. Таким образом, Microsoft предпринимает шаги, чтобы перевести оставшихся пользователей с устаревшего IE на Edge, но намерена делать это постепенно.
Internet Explorer нередко становится объектом насмешек пользователей в сети из-за устаревшего функционала и медлительности, не свойственной другим современным браузерам.
При этом единовременно отключить поддержку Internet Explorer не представляется возможным.
Несмотря на постепенное сокращение числа пользователей этого браузера (20% рынка США в 2015 году против 3% в 2020 году), остается некоторое количество людей, которые выбирают для своих ежедневных задач именно IE, так как это единственный сервис, с которым они знакомы.
Также Internet Explorer часто присутствует на корпоративных компьютерах из-за нежелания руководства осуществлять своевременные обновления систем.
Компания Microsoft столкнулась с похожей проблемой, когда пыталась «отучить» пользователей от Windows 7 и заставить их обновиться до Windows 10.
С 14 января 2020 года Microsoft официально прекратила техподдержку «семерки», заявив, что ее использование становится небезопасным для пользователя, так как эта операционная система больше не будет получать обновления.

«После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности. Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах», — заявили в Microsoft.

Однако даже угроза заражения вирусом не остановила пользователей от использования Windows 7, которая является одной из самых удачных версий ОС. По состоянию на лето 2020 года, доля пользователей «семерки» все еще достигает внушительных 20%.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Газета.Ru: последние новости
Компания Oracle заинтересовалась покупкой TikTok Компания Oracle заинтересовалась покупкой TikTok Ученые разгадали тайну потемневшей звезды Бетельгейзе Ученые разгадали тайну потемневшей звезды Бетельгейзе Китайские шпионские приложения следят за миллионами пользователей Китайские шпионские приложения следят за миллионами пользователей
Комментарии
Наука и техника , Статьи , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
«Как жареный петух клюнул, наши браточки вернулись»
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Водонаева вспомнила скандал с «быдлом» и рассказала о Путине
01:34
Водонаева вспомнила скандал с «быдлом» и рассказала о Путине
Общество
В СМИ появился настоящий диагноз Ефремова
00:49
В СМИ появился настоящий диагноз Ефремова
Общество
Тихановская раскрыла свои планы
00:14
Тихановская раскрыла свои планы
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение