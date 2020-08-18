Остался год: Microsoft прощается с Internet Explorer 

17 августа 2021 года ряд сервисов Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer 11, сообщает портал The Next Web. В их число войдут Outlook, OneDrive, Office 365 и некоторые другие. Что же касается приложения Teams, то оно откажется от IE еще раньше — 30 ноября текущего года.

В Microsoft подчеркивают, что это не означает полное окончание технической поддержки Internet Explorer.

Браузер продолжит свою работу в связи с тем, что его существование важно для бизнеса — многие корпоративные программы и сайты были сделаны исключительно под Internet Explorer и не будут работать без него.

Помочь в этой ситуации призван новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium, в котором есть функция обратной совместимости со старыми версиями Internet Explorer. Таким образом, Microsoft предпринимает шаги, чтобы перевести оставшихся пользователей с устаревшего IE на Edge, но намерена делать это постепенно.

Internet Explorer нередко становится объектом насмешек пользователей в сети из-за устаревшего функционала и медлительности, не свойственной другим современным браузерам.

При этом единовременно отключить поддержку Internet Explorer не представляется возможным.

Несмотря на постепенное сокращение числа пользователей этого браузера (20% рынка США в 2015 году против 3% в 2020 году), остается некоторое количество людей, которые выбирают для своих ежедневных задач именно IE, так как это единственный сервис, с которым они знакомы.

Также Internet Explorer часто присутствует на корпоративных компьютерах из-за нежелания руководства осуществлять своевременные обновления систем.

Компания Microsoft столкнулась с похожей проблемой, когда пыталась «отучить» пользователей от Windows 7 и заставить их обновиться до Windows 10.

С 14 января 2020 года Microsoft официально прекратила техподдержку «семерки», заявив, что ее использование становится небезопасным для пользователя, так как эта операционная система больше не будет получать обновления.

«После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но Microsoft больше не будет предоставлять следующее: техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, обновления и исправления системы безопасности. Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО. В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах», — заявили в Microsoft.

Однако даже угроза заражения вирусом не остановила пользователей от использования Windows 7, которая является одной из самых удачных версий ОС. По состоянию на лето 2020 года, доля пользователей «семерки» все еще достигает внушительных 20%.