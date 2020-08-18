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В «Роскосмосе» озвучили планы по ракете «Союз-2» 

РИА Новости 33 минуты назад
В «Роскосмосе» озвучили планы по ракете «Союз-2»
Фото: РИА Новости
Конструкцию головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2" планируется доработать после отклонений, выявленных при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-15" с Международной космической станцией в конце июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Корабль "Прогресс МС-15" был запущен с космодрома Байконур 23 июля ракетой "Союз-2.1а" и в тот же день в автоматическом режиме пристыковался к МКС.
Позже "Роскосмос" сообщил, что при стыковке наблюдались "некоторые отклонения" корабля относительно мишени, которые находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения "Курс". Госкорпорация отметила, что необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки не было и что специалисты РКК "Энергия" (производитель корабля "Прогресс") проводят детальный анализ процесса стыковки и функционирования системы сближения.

"Комиссия провела работу по изучению причин ряда особенностей функционирования системы "Курс", которая отработала штатно. По итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя [ракеты, предназначенной для запуска] транспортного грузового корабля "Прогресс", — сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Головной обтекатель защищает грузовой корабль "Прогресс" от скоростного напора при выведении на орбиту и сбрасывается на этапе работы второй ступени ракеты "Союз-2.1а".
Корабль "Прогресс МС-15" доставил на станцию топливо и газы общей массой 600 килограммов, а также 1,5 тонны других грузов — ресурсной аппаратуры бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладку для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания и 420 литров воды в баках системы "Родник".
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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Наука и техника , Наука , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , Роскосмос , РКК Энергия , РИА Новости , Байконур
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