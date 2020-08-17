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У летучих мышей обнаружили «детский язык» 

Популярная механика 1 час назад
У летучих мышей обнаружили «детский язык»
Фото: Популярная механика
Немецкие зоологи выяснили, что самки двулинейных мешкокрылов меняют тональность голоса, когда общаются с детенышами.
Когда родители разговаривают со своими детьми, они используют особый «язык»: медленно и четко произносят слова или наоборот — сюсюкают. Но в любом случае тембр голоса родителя при в разговоре с ребенком значительно отличается от тембра при разговоре с другим взрослым. Эта особая форма общения играет важную роль в развитии языковых навыков ребенка — по акустическим признакам он, например, может определить, где слово начинается и где заканчивается. А кроме того, тембр и тональность «детского языка» привлекают внимание ребенка.
Среди животных ученые до сих обнаружили только два случая использования «детского языка» — у зебровых амадинов и бельичих обезьян. Но теперь «детский язык» обнаружили еще и у летучих мышей.
Ахана Аурора Фернандеш и Мирьям Крёншильд из Берлинского музея естественной истории исследовали особенности звукового общения двулиненйых мешкокрылов — небольших летучих мышей семейства футлярохвостых, обитающих в Южной Америке. Для этого они наблюдали за колониями этих животных в Коста-Рике и Панаме, записывая общение самок с детенышами и другими взрослыми особями. Записи затем были проанализированы с помощью методик, используемых для анализа человеческого голоса, чтобы определить так называемые «акустические признаки», в частности, высоту тона и звуковой окрас.
В результате выяснилось, что так же, как у людей, звучание голоса самок двулинейных мешкокрылов существенно отличается в зависимости от того, обращаются ли они к детенышам или же другим взрослым. Но точно установить предназначение «детского языка» у летучих мышей авторам исследования пока не удалось. С одной стороны, он используется во время встречи матери и ребенка после разлуки, с другой — во время обучения детенышей звукоизречению. Тем не менее они считают, что «детский язык» у двулинейных мешкокрылов выполняет ту же основную функцию, что и у людей — передает детенышам положительную реакцию родителей во время звуковых занятий.
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