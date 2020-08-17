Появилось видео запуска ракеты-носителя Ariane 5 

Во французской Гвиане с космодрома Куру 16-го августа стартовала ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства . Она вывела на орбиту два спутника, а также аппарат MEV-2. Запуск ракеты несколько раз переносился из отказа одного из датчиков и из-зза неблагоприятных погодных условий.

"Ариан 5" — это одноразовая тяжелая ракета-носитель. На данный момент является основной ракетой-носителем Европейского космического агентства. К выпуску в 2020-м готовится "Ариан 6", который планируется изготавливать в двух вариантах. Первый же пуск "Ариан 5" прошел в 1996 году и закончился неудачей. С тех пор было совершено 43 пуска, 39 из них — удачных.