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Открыто новое лекарство против коронавируса 

Lenta.ru 29 минут назад
Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Они также выявили ранее не известную уязвимость вируса, которая может быть полезна при разработке новых стратегий против COVID-19. Об открытии сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Специалисты применили компьютерное моделирование, чтобы определить наиболее уязвимый компонент вируса. Ими оказалась протеаза Mpro — ключевой фермент, который участвует в транскрипции РНК и реплицировать свой геном в зараженной клетке.
Против протеазы действует препарат эбселен — синтетическое химическое соединение, обладающее противовирусным, противовоспалительным и антиоксидантным действием. Он используется для лечения множества заболеваний, включая биполярное расстройство и потерю слуха. Эбселен в сочетании с серебром также применяется для борьбы с пятью устойчивыми к антибиотикам грамотрицательными бактериями. Несколько клинических испытаний доказали его безопасность для использования на людях.
Эбселен способен снижать активность Mpro двумя разными способами. Он может связываться либо с каталитическим сайтом фермента, либо с удаленным участком, который влияет на активность молекулы.
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Наука и техника , Видео , США
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