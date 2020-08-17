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Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 22 минуты назад
Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса
Фото: Lenta.ru
Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки. Об этом пишут «Известия».
Кроме того, специалисты раскрыли, что применение масок из такого материала наиболее безопасно и выгодно. Так, даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда.
Специалисты пояснили, что если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно считать безопасной. Как заявил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов, исследовать различные ткани важно, так как сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего.
При этом эксперты отмечают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса немного хуже, чем медицинская. Однако она успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Ранее выяснилось, что хлопок стал одним из самых быстро дорожающих биржевых товаров. При этом в начале пандемии этот товар в мире сильно подешевел. Однако теперь некоторые инвесторы ожидают, что ограничения поставок на фоне восстановления спроса могут привести к еще большему росту цен.
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Наука и техника , Станислав Отставнов , газета "Известия" , Канада
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