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Появилась новая версия возникновения коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 20 26 минут назад
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Фото: ТАСС
Характерные для COVID-19 симптомы проявились у горняков из китайской провинции Юньнань, которые на протяжении двух недель очищали шахту от фекалий летучих мышей, пишет The Sun со ссылкой на исследование вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон. Уточняется, что произошли эти события еще в 2012 году.
Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков, у которых после двух недель работы в шахте проявились симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались, передает РИА «Новости».
В лаборатории китайского Уханя проанализировали образцы анализов шахтеров. Было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.
По словам авторов исследования, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.
Ранее исследователи из Института проблем передачи информации РАН обнаружили необычный характер накопления точечных мутаций в геноме коронавируса, указывающий на то, что недавно он был приспособлен эволюцией для обитания в организме летучих мышей. Таким образом, российские ученые нашли свидетельства естественного происхождения коронавируса.
Между тем группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для определения происхождения коронавируса нового типа.
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Наука и техника , ВОЗ , РАН , РИА Новости
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