Скорую смерть пациента можно определить по глазам 

Врачи вели наблюдение за 870 пациентами, которых затем разделили на две группы — с большими и маленькими зрачками. Все участники исследования находились под наблюдением специалистов в течение последующих 2 лет.

Оказалось, что люди с сердечной недостаточностью, у которых были маленькие зрачки умирали в 2 раза чаще пациентов с большими зрачками. Кроме того, примерно с 50-процентной вероятностью они снова оказывались на больничной койке, а пациенты с большими зрачками возвращались в стационар в 28% случаев.

По мнению авторов исследования, измерение площади зрачка может стать новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью. Также они обратили внимание, что при диагностике людей, страдающих болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и некоторыми другими недугами, обследование зрачка уже активно применяется.