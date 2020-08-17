Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Белоруссия в огне. Главное

Найдена наиболее опасная мутация COVID-19

Популярная механикаиещё 7
1 час назад
Комментарии
В ходе исследования обнаружилось, что мутация коронавируса, получившая название D614G, стала «доминирующим» штаммом в некоторых частях света — в Малайзии и на Филиппинах.
Найдена наиболее опасная мутация COVID-19
Фото: Morning Brew / UnsplashMorning Brew / Unsplash
Работая над созданием вакцин против COVID-19, органы здравоохранения Малайзии и Филиппин обнаружили штамм нового коронавируса, который, как предупреждают эксперты, может оказаться более заразным.
В то время как в некоторых частях Азии начинаются вторые волны эпидемии, вызванной новым коронавирусом, Малайзии удалось этого избежать. Глава здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла сообщил, что Институт медицинских исследований в Куала-Лумпуре обнаружил новую мутацию вируса SARS-CoV-2 у четырех пациентов. Три случая заражения произошли в северо-западном штате Кедах, а один — в южном городе Улу-Тирам.
Новый штамм вируса «в 10 раз заразнее» и разрабатываемые вакцины, а также проходящие испытания, могут оказаться неэффективными при лечении новой мутации, заявил Хишам Абдулла.
Мутировавший штамм был также обнаружен на Филиппинах, где сейчас наблюдается самая сильная во всей Юго-Восточной Азии вспышка COVID-19. По состоянию на понедельник, 17 августа 2020 года, в стране зарегистрировано более 161 000 подтвержденных случаев заболевания и 2665 смертей.
По словам исследователя Натана Грубо из Йельского университета, пока нет доказательств того, что мутация D614G приведет к более повальному заражению COVID-19.
Комментарии
Наука и техника,Филиппины,Малайзия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители