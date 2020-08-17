Найдена наиболее опасная мутация COVID-19

В ходе исследования обнаружилось, что мутация коронавируса, получившая название D614G, стала «доминирующим» штаммом в некоторых частях света — в Малайзии и на Филиппинах

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Работая над созданием вакцин против COVID-19, органы здравоохранения Малайзии и Филиппин обнаружили штамм нового коронавируса, который, как предупреждают эксперты, может оказаться более заразным.

В то время как в некоторых частях Азии начинаются вторые волны эпидемии, вызванной новым коронавирусом, Малайзии удалось этого избежать. Глава здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла сообщил, что Институт медицинских исследований в Куала-Лумпуре обнаружил новую мутацию вируса SARS-CoV-2 у четырех пациентов. Три случая заражения произошли в северо-западном штате Кедах, а один — в южном городе Улу-Тирам.

Новый штамм вируса «в 10 раз заразнее» и разрабатываемые вакцины, а также проходящие испытания, могут оказаться неэффективными при лечении новой мутации, заявил Хишам Абдулла.

Мутировавший штамм был также обнаружен на Филиппинах, где сейчас наблюдается самая сильная во всей Юго-Восточной Азии вспышка COVID-19. По состоянию на понедельник, 17 августа 2020 года, в стране зарегистрировано более 161 000 подтвержденных случаев заболевания и 2665 смертей.