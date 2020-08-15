Назван способ уменьшить вред от Wi-Fi в квартире

Электромагнитное излучение исходит от Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, и если вы опасаетесь, что оно может навредить вашему здоровью, переместите его подальше от спального места или выключайте его на ночь, рассказал агентству «Прайм» директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Что касается Wi-Fi-волн, то было множество исследований, но пока ни одна международная или серьезная организация не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью, добавил он.