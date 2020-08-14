Рядом с Каинским форпостом обнаружили церковь XVIII века 

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили на территории Каинского форпоста каменную церковь, строительство которой началось в 1787 году, сообщает портал «Наука в Сибири».

Каинский форпост был основан в 1722 году. Через 11 лет после этого через него проложили Московско-Сибирский тракт, благодаря чему форпост стал важнейшим пунктом на пути из Омска Томск . Население Каинска росло и возникла потребность в церкви. В 1755 году жители построили деревянный храм, но со временем он перестал вмещать всех прихожан бурно развивающегося городка.

Поэтому в 1787 году в Каинске началось строительство каменной двухпрестольной церкви, которое заняло 41 год. Рядом с ней также было выделено место под кладбище. Каменный собор просуществовал более 100 лет, пока его не снесли советские власти в 1937 году. Теперь Каинская епархия решила восстановить некогда процветавший храм и решила провести на месте прошлого строения археологические раскопки.

По словам археологов, не стоит путать раскопки самого форпоста и объектов на его территории. Форпост был создан в XVIII веке и вобрал в себя несколько небольших поселений. Он служил для обороны и в качестве перевала. Однако исследователи не старались найти исторические границы Каинска и раскопать все конструкции на его территории. Их цель состояла в изучении памятника в заданных границах, а также в сохранении археологического объекта.

Специалисты провели раскопки и обнаружили, что памятник состоял из двух частей: архитектурного сооружения и погребального комплекса с разными хронологическими этапами. Судя по глубине залегания, некоторые погребения находились на этой территории задолго до строительства каменной церкви. Таким образом, можно сделать вывод, что храм был построен на старом кладбище. Всего за время работы над объектом исследователи нашли около 500 погребений православных жителей.

На сегодня раскопки церкви полностью завершены. На территории памятника остался фундамент, а находки направили на анализ в Институт археологии и этнографии СО РАН. Ученые планируют провести реставрацию монет и крестов. Согласно их оценкам, этот процесс может занять до двух лет. После описания и классификации археологи передадут артефакты на экспозицию в краеведческий музей Куйбышева.